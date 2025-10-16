Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.7°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País

Remate de la "Tía Rica": ¿Cómo participar de la subasta de más de 600 artículos?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las personas interesadas en participar, deberán registrarse hasta el 27 de octubre en el sitio web de la Dicrep.

Remate de la
 Dicrep
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Dirección del Crédito Prendario (Dicrep), también conocido como la "Tía Rica", publicó el listado de los artículos que se subastarán en el sexto remate de especies extraviadas del Aeropuerto de Pudahuel, y anunció otras fechas clave para quienes quieran participar durante octubre.

El remate más esperado del mes será el 29 de octubre, cuando se subastarán más de 600 objetos, entre los que destacan maletas, mochilas, bolsos y bolsas, además de artículos poco comunes como lotes de skate, sillas de ruedas, guitarras, trípodes y paraguas.

Para participar en la actividad telemática, los interesados deben registrarse en www.dicrep.cl hasta el 27 de octubre, acceder a la sección "Remates" y seleccionar "Calendario Remates". Posteriormente, deberán dirigirse a "octubre de 2025" y escoger el día 29, donde podrán ver el catálogo y el enlace de inscripción.

Para registrarse, los interesados deben usar su Clave Única y hacer el depósito mínimo que indique el remate. El día de la subasta solo tendrán que ingresar al calendario de remates para acceder a la transmisión.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada