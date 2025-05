UDI acusó al Gobierno de usar proyecto de aborto para "desviar la atención"

A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el proyecto de aborto se ha vuelto parte del foco del debate a la espera del contenido de la iniciativa, sin embargo, desde la oposición acusan que es utilizado para "desviar la atención".

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que el Gobierno utiliza el proyecto como una bomba de humo para tapar otros hechos de contingencia.

"El Presidente Boric no ha cumplido con las promesas que hizo en las anteriores cuentas públicas y, además, ha tenido en prácticamente todos los temas una pésima gestión. Por eso, este Gobierno lo que necesita es desviar la atención, que es lo que han hecho con el tema del aborto", aseguró.

En esa línea, afirmó que "nosotros estamos por la vida siempre, pero no vamos a entrar en ese debate ahora, sino que le vamos a recordar a los chilenos en esta Cuenta Pública que este Gobierno ha incumplido prácticamente todas sus promesas y ha sumido a Chile en una crisis en prácticamente todas las áreas".

La mesa directiva de la Cámara Baja ha insistido en que la iniciativa no es prioritaria para la ciudad y han descartado ponerlo en tabla.

Dado lo anterior, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, declaró que "no habla bien de una autoridad, de un poder del Estado, el que vete un tema a ser debatido democráticamente, justamente, donde deben realizarse estos debates. Así que no es un tema de que sea o no una prioridad, es un tema que requiere de un debate democrático y lo menos que pueda hacer es habilitarlo".

La senadora Claudia Pascual (PC), quien fue la primera ministra de la Mujer, reparó en que "estos temas nunca tienen momentos ideales, pero sí creo que hubiera sido a lo mejor un poco más pertinente haberlo hecho con más tiempo, en el cual tú poder generar los ritmos".

Otro tema que se espera en la Cuenta Pública es la agenda laboral, sobre la que dirigentes de la Centran Unitaria de Trabajadores (CUT) han señaló que no esperan nada y que lo que les queda es mirar hacia el futuro, ver hacia atrás y observar en lo que no se avanzó.