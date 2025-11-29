Advierten venta de falsos medicamentos tipo Ozempic en redes sociales

La agencia de ciberseguridad Check Point Software Techonologies alertó sobre la venta de falsos medicamentos GLP-1, tipo Ozempic, a través de redes sociales, utilizando la inteligencia artificial para copiar la identidad visual de organismos sanitarios.

La creciente demanda de tratamientos Ozempic, Wegovy o Mounjaro coincide con una escasez que podría prolongarse hasta 2026. Esto, ha generado el entorno perfecto para que ciberdelincuentes promuevan soluciones "más rápidas" o "más asequibles" mediante internet.

Dado lo anterior, se observó un aumento de estafas farmacéuticas a nivel mundial basadas en modelos generativos que producen ecosistemas falsos completos, desde doctores y análisis clínicos hasta envases y reseñas inventadas.

En ese sentido, la agencia precisó que las campañas reproducen logotipos, sellos regulatorios, colores institucionales, tipografías, uniformes, escenarios clínicos, banderas e imágenes médicas, logrando una apariencia totalmente alineada con cada país.

"La mayoría de estas campañas comienza con imágenes llamativas creadas mediante IA, especialmente fotografías de 'antes y después' diseñadas para resultar verosímiles. Tras ese primer impacto, las víctimas acceden a entornos que simulan experiencias médicas reales. Gracias a la IA generativa, los ciberdelincuentes producen clínicos inexistentes, farmacéuticos falsos, testimonios manipulados, diagramas científicos inventados, sellos GMP, certificados atribuidos a reguladores europeos y páginas de pago que imitan comercios legítimos", afirmaron.

Asimismo, la inteligencia artificial generativa logra recrear desde cero y adaptar estos productos al contexto cultural y regulatorio de cualquier país. Es decir, pueden modificar nombres, uniformes, emblemas y testimonios falsos sin problemas, generando sitios web, doctores, reseñas, identidades visuales y certificaciones, todo inventado.

"El aumento de falsos productos GLP-1 muestra cómo están evolucionando las estafas en línea. Los ciberdelincuentes ya no buscan solo robar credenciales, sino que replican productos sanitarios completos, crean farmacias falsas y utilizan IA generativa para dar a estos sitios un aspecto plenamente verosímil en cuestión de segundos", señaló el analista Rafa López.

La agencia recomendó comprar en farmacias oficiales y autorizadas; desconfiar de anuncios en redes sociales; comprobar cualquier supuesto aval médico, y prestar atención a señales de alerta como descuentos agresivos.