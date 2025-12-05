Listan marcas de proteínas en polvo con mala rotulación

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) publicó un estudio que pone en tela de juicio la calidad de una treintena de proteínas en polvo en venta en Chile, en supermercados, farmacias y tiendas especializadas.

Titulado "Determinación de presencia de metales pesados en proteínas en polvo (suplementos alimenticios) comercializados en Chile", la indagación expone inconsistencias generalizadas en la rotulación, el contenido real de proteínas y la información disponible para los usuarios, dijo la ONG.

Se detectó "un incumplimientos en la información obligatoria y diferencias significativas entre lo que los envases declaran y lo que realmente contienen" y además "que 14 de las 15 proteínas de origen animal no cumplen con el contenido de proteínas declarado en 100 gramos de producto, además de mostrar rotulación incompleta o rótulos exclusivamente en inglés".

"En proteínas vegetales, ocho de 15 muestras presentan el mismo problema y repiten deficiencias en el etiquetado, lo que refuerza un patrón de falta de transparencia que afecta directamente la capacidad de las personas consumidoras para tomar decisiones informadas. Estos hallazgos son especialmente relevantes para quienes consumen estos productos con fines de salud, rendimiento físico o necesidades nutricionales específicas", agregó Odecu.

Las muestras de proteínas en polvo cuestionadas

Tomando el rotulado por cada 100 gramos de producto, Odecu subraya que las muestras que no cumplen son:

Spartan Natural Power Whey Protein

W1 Winkler Nutrition 100% whey pro win

Optimun Nutrition Gold Standard 100% whey

Sportlab Advanced performance nutrition

Applied Nutrition ISO XP whey protein isolate

Redcon1 Isotope - 100% whey isolate

Farmacias Ahumada whey protein chocolate

NTG Sport whey protein

Mutant Whey 100% gourmet whey protein mix

Nutrex Research 100% whey protein

Hexacore Oxy 7+ whey protein - multistage iconic protein matrix

Hexacore Muscle Whey - whey protein isolate

Body Fortress 100% isolate easy to digest protein

Puregold Protein compact whey gold

Optimun Nutrition On Gold standard 100% plant protein rich chocolate fudge

Vl Pro Vitamin Life - wellness sciencevegan protein - high quality protein

Nutrivital Vegan protein + b12

Applied Nutrition critical plant protein plant protein powder

Pazvit 100% vegan protein - pea protein isolate - pro series vegan

Dr. Labs proteina vegana cacao

Integralmedica vegansport plant protein - complete amino acid profile

Raw Vegan protein

Cascara Foods proteína lean active - proteína vegetal de arveja y soya

Gohard proteina vegetal aislada de soya

En sus conclusiones, el informe enfatiza que no es posible asegurar la inocuidad de los productos analizados con relación a los metales pesados debido a la falta de sensibilidad metodológica para detectar contaminantes, mientras que los aportes proteicos declarados no coinciden en varios casos con lo encontrado en laboratorio.

"Esta combinación de inconsistencias evidencia la necesidad de que tanto la industria, las comercializadoras, distribuidoras cumplan con la obligación de rotular adecuadamente sus productos y que los organismos reguladores velen por el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar información veraz y respaldada por análisis confiables", cerró Odecu.