Minsal confirmó que latas importadas desde China no eran jurel

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó este viernes que las latas importadas desde China por cinco marcas chilenas (Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo y Unimarc) no contienen jurel, por lo que instruyó retirarlas del mercado y corregir su rotulación.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío.

Los productos fueron analizados genéticamente por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), que verificó que las conservas correspondían a la especie caballa (Scomber spp.), cuya comercialización está prohibida bajo la denominación de jurel.

Los resultados del análisis fueron entregados por la seremi de Salud (s) de la RM, Alejandra Hernández, y la directora de Asistencia Técnica del INTA, Carmen Gloria Yáñez, quienes detallaron que las muestras fueron sometidas a estudios de tipificación por parte del Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas del INTA.

De acuerdo a los estudios realizados no corresponden a la especie jurel sino a caballa que no puede ser comercializada bajo la denominación de jurel.



Las empresas realizaron un mal etiquetado, es una infracción. Las empresas se arriesgan una multa de hasta 1.000 UTM. pic.twitter.com/LUXCGvFcOO — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) August 22, 2025

Yáñez detalló que el proceso implicó "extraer el ADN de cada una de las muestras, luego se lee su código genético en un secuenciador y se compara con grandes bases de datos. De las muestras analizadas, solo dos -marcas chilenas, San José y Único- respondieron a Trachurus murphy (jurel) y el resto a Scomber spp (caballa)".

También se agregó al análisis una sexta marca, denominada La Mar, que estaba solicitando su internación a Chile como jurel, pero fue rechazada debido a que su producto corresponde a caballa y los artículos que ya posee en el mercado deberán ser etiquetados con la verdadera naturaleza del alimento.

Por su parte, la seremi Alejandra Fernández detacó que "estos resultados refuerzan la importancia de la fiscalización y de la trazabilidad de los alimentos que se comercializan en nuestro país. Hemos instruido los sumarios sanitarios correspondientes y las empresas deberán retirar los productos del mercado hasta su correcta rotulación, señalando la verdadera naturaleza del alimento".

La autoridad sanitaria enfatizó que las empresas arriesgan multas entre 0,1 y 1.000 UTM.