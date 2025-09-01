Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico (Colmed), aseguró este lunes en Cooperativa que la inyección de 73 mil millones de pesos anunciada por el Ministerio de Salud (Minsal) para reducir las listas de espera "no es suficiente".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la doctora explicó que el presupuesto asignado a Salud "fue más bien estrecho, (puesto que) todo lo que se aumentó en realidad se fue a pagar las deudas de los últimos meses. Creemos que hay una estrechez importante y se ha notado en un cierto enlentecimiento del funcionamiento de los hospitales".

Consultada por el objetivo del Minsal de disminuir la mediana de espera a 200 días en los servicios de salud, la dirigente enfatizó: "La verdad es que es una meta bastante ambiciosa, y no sé si el Gobierno la va a alcanzar. Pero bueno, creo que lo importante acá es ponerse metas ambiciosas y luego dar las razones".

LEER ARTICULO COMPLETO