Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.1°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Colmed afirma que inversión del Minsal para reducir listas de espera "no es suficiente"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico (Colmed), aseguró este lunes en Cooperativa que la inyección de 73 mil millones de pesos anunciada por el Ministerio de Salud (Minsal) para reducir las listas de espera "no es suficiente".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la doctora explicó que el presupuesto asignado a Salud "fue más bien estrecho, (puesto que) todo lo que se aumentó en realidad se fue a pagar las deudas de los últimos meses. Creemos que hay una estrechez importante y se ha notado en un cierto enlentecimiento del funcionamiento de los hospitales".

Consultada por el objetivo del Minsal de disminuir la mediana de espera a 200 días en los servicios de salud, la dirigente enfatizó: "La verdad es que es una meta bastante ambiciosa, y no sé si el Gobierno la va a alcanzar. Pero bueno, creo que lo importante acá es ponerse metas ambiciosas y luego dar las razones".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados