Conac lanza su campaña anual de prevención del cáncer de mama
Es una de las patologías con mayor retraso en el cumplimiento de los plazos GES.
La Corporación Nacional del Cáncer (Conac) inició su campaña anual de prevención del cáncer de mama con el objetivo de acortar las listas de espera para diagnóstico y tratamiento.
La iniciativa -dijo la ONG- responde a la urgencia sanitaria de que el cáncer es la primera causa de muerte en Chile y que el cáncer de mama es una de las patologías con mayor retraso en el cumplimiento de los plazos GES, según informes del Ministerio de Salud.
Datos de 2023-2024 indican que más de 7.000 mujeres con sospecha o confirmación de esta enfermedad presentaron demoras en su atención.
Para enfrentar esta situación, la institución amplió sus capacidades tecnológicas y de atención; y en su servicio de imágenes considera la realización de Mamografía Digital y la Ecotomografía Mamaria; Tomosíntesis (mamografía 3D), Mamografía de Contraste y procedimientos de diagnóstico confirmatorio como la Biopsia Core y las Marcaciones Tumorales.
Adicionalmente, el centro de salud dispone de otras atenciones de imagenología. Se pueden realizar ecotomografías Abdominal, de Tiroides, Testicular, Renal y Pélvica. También está disponible el examen de Densitometría Mineral Ósea (DMO).
Conac llamó a las mujeres desde los 40 años a establecer un chequeo sistemático, mientras que aquellas con antecedentes familiares directos deben comenzar sus controles desde los 30 años.