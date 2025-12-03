Más de 200 personas ciegas de todo Chile cumplirán el sueño de conducir frente a La Moneda

La Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa (Fundalurp), en coordinación con el Automóvil Club de Chile, organizará este domingo 7 de diciembre la edición 2025 de "Ciegos a Manejar", una iniciativa que permitirá a más de 200 personas con discapacidad visual vivir por primera vez la experiencia de manejar un vehículo motorizado en un espacio seguro frente al Palacio de La Moneda, en Santiago.
El evento, que se realizará entre las 9:00 y 13:00 horas en la Alameda con Teatinos y cuenta con aprobación de la Gobernación Regional, ofrecerá dinámicas individuales de 10 minutos guiadas por instructores especializados, transformando un anhelo imposible en una realidad empoderadora.
Desde su inicio en 2010, la actividad ha beneficiado a más de mil participantes, un 30% de regiones, con el fin de visibilizar las barreras diarias de la discapacidad visual y promover la movilidad inclusiva, según destacaron Gustavo Serrano, presidente de Fundalurp, y Alberto Escobar, director de Movilidad del Automóvil Club.