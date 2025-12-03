Más de 200 personas ciegas de todo Chile cumplirán el sueño de conducir frente a La Moneda

La Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa (Fundalurp), en coordinación con el Automóvil Club de Chile, organizará este domingo 7 de diciembre la edición 2025 de "Ciegos a Manejar", una iniciativa que permitirá a más de 200 personas con discapacidad visual vivir por primera vez la experiencia de manejar un vehículo motorizado en un espacio seguro frente al Palacio de La Moneda, en Santiago.​

El evento, que se realizará entre las 9:00 y 13:00 horas en la Alameda con Teatinos y cuenta con aprobación de la Gobernación Regional, ofrecerá dinámicas individuales de 10 minutos guiadas por instructores especializados, transformando un anhelo imposible en una realidad empoderadora.​

Desde su inicio en 2010, la actividad ha beneficiado a más de mil participantes, un 30% de regiones, con el fin de visibilizar las barreras diarias de la discapacidad visual y promover la movilidad inclusiva, según destacaron Gustavo Serrano, presidente de Fundalurp, y Alberto Escobar, director de Movilidad del Automóvil Club.