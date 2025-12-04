Senda: Consumo de alcohol en Chile llegó a su nivel más bajo en 30 años

El consumo de alcohol en los chilenos llegó a su nivel más bajo a nivel histórico, mientras que el uso de marihuana por parte de adolescentes también se encuentra en un mínimo, de acuerdo a una medición dada a conocer este jueves por el Senda.

De acuerdo al 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG 2024), las personas que declaran haber consumido alcohol durante el último mes bajó a 34,6 por ciento, el registro más bajo desde el inicio de la medición en 1994.

De esta manera, se consolida la baja de 14 puntos porcentuales en los últimos 10 años, con descensos significativos en los grupos de 26 a 34 años (42,5 por ciento) y 45 a 64 años (31,7 por ciento).

Sin embargo, el 47,2 por ciento de quienes sí consumieron alcohol reconocieron algún "episodio de embriaguez" en el último mes, lo que genera preocupación por los patrones de uso y de riesgo.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó que "tenemos mejores cifras que las que teníamos antes, se ha generado mayor conciencia. Ha habido un avance significativo entre este año y dos años atrás, y es el nivel más bajo de consumo de alcohol de la década. Y tenemos que seguir trabajando, porque a veces, respecto del alcohol, como es una droga legal, no tenemos conciencia del enorme daño que puede generar".

"Estos datos no solo muestran avances importantes en políticas preventivas, sino también cambios importantes en los patrones de consumo. Estos avances son fruto de una política de drogas de largo plazo. Esto es importante, porque las políticas de drogas son de Estado, por la complejidad del fenómeno", destacó Natalia Riffo, directora nacional de Senda.

Consumo de marihuana

En el caso del consumo de marihuana, las personas que declararon haber utilizado esta droga en el último mes se mantuvo estable en un 10,1 por ciento, dentro de la tendencia a la baja desde el peak registrado en 2016.

Entre los adolescentes de 12 a 18 años la prevalencia disminuyó desde 6,7 por ciento a 2,4 por ciento, mientras que la percepción de riesgo sobre el consumo en la población general aumentó hasta 44 por ciento.

Finalmente, el consumo de cocaína y pasta base sigue bajo el 1 por ciento, sin variaciones relevantes desde la medición anterior.