Dilema primaveral: ¿Alergia o resfrío?
Para diferenciarlos es clave entender sus causas, síntomas y duración.
Con la llegada de la primavera muchos comienzan a sentir congestión, picazón en la nariz o dolor de garganta. El dilema es común: ¿Se trata de un resfrío o de una alergia? Aunque los síntomas pueden confundirse, no son lo mismo y requieren cuidados distintos.
"El resfriado común y la rinitis alérgica comparten síntomas como los estornudos y la congestión nasal, pero son afecciones muy distintas", explica el médico especialista en salud familiar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Andrés Glasinovic.
Para no quedarse con la duda, aquí te dejamos las claves que comparte el especialista: