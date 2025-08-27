Síguenos:
Senador Gahona y proyecto sobre Fonasa: es un aporte, pero no una reforma a la salud

Publicado: | Fuente: TV Senado
El senador UDI por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona, consideró que si bien es un avance, el proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, con cambios en Fonasa, ISP y Cenabast, entre otras áreas, en ningún caso puede considerarse como una "reforma a la salud".

"Este proyecto de ley sin duda es un aporte, pero tampoco es una cirugía mayor a todo lo que significa la salud pública del país (…) hablar de una reforma a la salud con este proyecto es demasiado ambicioso", comentó en conversación con TV Senado.

Para Gahona, hay aspectos positivos del proyecto, como el nuevo rol de Fonasa, el control de las licencias médicas y la creación del Sistema Digital de Salud, un organismo que permitirá que “médicos en un hospital de alta complejidad puedan estar observando imágenes o asistiendo directamente a la gente de los lugares más alejados”.

