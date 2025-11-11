Gobierno destrabó conflicto con OHLA y confirmó la reactivación de las obras de cuatro hospitales en el Biobío

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Salud (Minsal) destrabaron el prolongado conflicto con la empresa concesionaria OHLA, confirmando la reactivación de las obras de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota en la Región del Biobío.

La decisión pone fin a ocho meses de incertidumbre para las comunidades, cuyos proyectos hospitalarios se encontraban prácticamente paralizados, con un avance de solo el 5% cuando deberían superar el 25% de construcción a la fecha.

A pesar de la paralización evidente, el presidente del Consejo Directivo de OHLA, Roberto Durán, afirmó que "esta compañía nunca ha dejado tirada una construcción. Estas obras no se han parado, se han seguido avanzando en los lugares donde hemos podido, por ejemplo, Santa Bárbara, Nacimiento y estamos contentos con el acuerdo que hemos llegado".