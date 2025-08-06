Hospital Calvo Mackenna ya opera su nueva urgencia pediátrica

El Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna inauguró su nueva unidad de urgencias, un proyecto que lo convierte en la unidad pública pediátrica más moderna de Chile, gracias al financiamiento -de 1.100 millones de pesos- que aportó la Corporación de Amigos del Calvo Mackenna (Amicam) y representando un hito parar la salud pública infantil, con tecnología y diseño de vanguardia.

En sus distintos servicios, el Calvo Mackenna atiende anualmente a cerca de 90.000 niños y niñas.

La nueva urgencia fue diseñada con el objetivo de optimizar la atención y reducir el estrés en los pacientes, y por ello cada box funciona como una minisala de procedimientos, lo que permite anticipar futuros desafíos como los politraumatismos infantiles.

Además, se incluyeron medidas para aumentar la eficiencia, como la ubicación de un reanimador al ingreso del servicio para ganar tiempo en urgencias críticas y la instalación de un sistema de correo neumático, una tecnología poco común en hospitales públicos que agiliza los diagnósticos.

Pedro de la Barra, jefe de urgencia del hospital, destacó que esta renovación "devuelve dignidad tanto a los pacientes como al personal" y marca un cambio histórico en la salud pública pediátrica, con elementos como climatización independiente, iluminación natural, accesibilidad universal, tecnología médica de punta y sistemas clínicos normalizados.

Entre los detalles pediátricos también se cuenta la reducción del estrés y la ansiedad infantil a través del uso de colores cálidos, luz natural y una mayor privacidad en los espacios.