Comisión mixta sigue discutiendo ley corta de isapres y votación está en suspenso

La comisión mixta que revisa el proyecto de ley corta de isapres sesionó esta mañana con el propósito de sacar adelante las 28 propuestas que ingresó el Gobierno, sin embargo, aún no logra despacharlo a la sala.

La iniciativa se encuentra en su trámite final y a contrarreloj, ya que, el plazo para implementar el fallo de la Corte Suprema sobre las tablas de factores de riesgo vence este próximo 12 de mayo.

Ante la urgencia, el senador y presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), declaró que "las indicaciones fueron presentadas el día de ayer, hay mucha información que todavía está siendo procesada. Hay acuerdos que no se han alcanzado y que están concatenados unos con otros"

"Si usted pretende que forcemos una votación hoy día, por lo menos desde la oposición la mirada de aprobar solamente los artículos relacionados a la modalidad complementaria de Fonasa sin tener solucionado el equilibrio financiero del sistema, eso es para nosotros inaplicable y eso de alguna manera sería crónica de un rechazo anunciado. Yo prefiero no anticipar eso", manifestó el timonel de la UDI.

Sin embargo, entre las 28 indicaciones que ingresó el Gobierno a la comisión mixta no hay propuestan que no hayan sido discutido con anterioridad en la Cámara o en el Senado.

La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), presidenta de la Comisión de Salud del Cámara, enfatizó en apurar la tramitación y empezar el proceso de votación este mismo martes.

"Estamos en el último tramo y entendemos que no haya acuerdo en alguna materia y tendrá que manifestarse en la votación. Yo creo que no es posible seguir dilatando, tenemos un cometido y hoy día debemos avanzar. Yo solicito que empecemos el proceso de votación hoy día, porque sino no vamos a terminar y habremos fallado como Congreso en nuestro cometido", declaró.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) propuso "una moción para que nos reunamos a puertas cerradas los 10 integrantes de la Comisión Mixta con el Ejecutivo y veamos el ordenamiento de los puntos efectivamente en los que tenemos las mayores diferencias, antes de la sesión de la tarde, y así llegar con un mapa de escenarios claros de lo que va a ser la votación que podamos asumir".

OPOSICIÓN INSISTE EN DISMINUIR LA DEUDA

Por otro lado, la oposición insiste en reconsiderar el cálculo de la deuda de las isapres, que la Superintendencia de Salud cifró en 1.589 millones de dólares (1,4 billones de pesos) al 31 de diciembre de 2023.

Por ello, y ya que está desestimada la mutualización por el Ejecutivo, parlamentarios de oposición apuntan a recoger la propuesta del estudio de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile que arroja un monto similar a la de la mutualización, bajando la deuda en más de 900 millones.

"En el caso del cálculo que hicieron los profesores de la FEN, hasta el día de hoy no conocemos la memoria de cálculo. Hubo una reunión entre los equipos técnicos donde se explicó un procedimiento, se intentó replicar por parte de la gente del Ministerio de Salud incluso y no se llegó a los mismos resultados", manifestó el superintendente de Salud, Víctor Torres, sobre por qué no se tomó en cuenta el estudio de la FEN.

Y explicó que "además, este estudio fue realizado en base a una información de dos isapres: Banmédica y Vida Tres, y también lo hemos dicho varias veces, pagado por esas isapres, luego de eso se hace una extrapolación al sistema y en ningún momento hemos conocido resultados que se sustenten en la totalidad de la información del sistema. Por lo tanto, replicar aquello que no es replicable, a diferencia de nuestro cálculo que sí es replicable. A alguien no le puede gustar el monto, pero sí es replicable".

La comisión mixta seguirá la discusión esta tarde desde las 16:30 horas, sin embargo, sigue en incertidumbre la votación porque seguirán estudiando las indicaciones.

Por su parte, el Ejecutivo insistió que con o sin ley corta, la Superintendencia de Salud debe firmar y distribuir la circular a las isapres, que la obligue a cumplir con el fallo de la Corte Suprema el próximo 12 de mayo.