Valentina Ovalle, oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM, directora de la Sociedad Chilena de Mastología y de la Corporación Yo Mujer, conversó en Una Nueva Mañana sobre la importancia de la prevención para detectar casos de cáncer de mama, la primera causa de muerte de mujeres en Chile.

La experta explicó que la edad más frecuente de diagnóstico es cercana a los 60 años, pero que cada vez se reportan más casos en mujeres jóvenes, por lo que realizó un llamado a aprovechar el permiso legal de medio día al año para realizarlos.

Sobre las quejas derivadas de las mamografías, Ovalle manifestó que "no es un examen que debería doler" y que solo se debe experimentar una "molestia leve", por lo que esta situación "tiene que ver más con el operador de la máquina" que con la realización de la prueba.

