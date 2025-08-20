Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, conversó con Cooperativa sobre el mal uso de licencias médicas y la reciente acusación de las isapres sobre la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), que está pidiendo acreditar a la industria que las personas efectivamente salieron del país para rechazar el reposo médico.

Respecto a la acusación de las aseguradoras privadas, Fernández advirtió que “las isapres no tienen acceso a esa información y por mucho que se la pidan a la PDI, esta no va a entregar esa información porque las isapres no son un organismo público que pueda recibirla”.

En esa línea, la exautoridad criticó que “es innegable que hay un problema serio en las Compin, que no es solamente de este gobierno ni del anterior, ni ha sido un problema insolucionable, digamos, por un tema de dotación, incentivos; muchas veces también carecen de la cantidad de médicos suficientes para poder revisar (las licencias)”.

LEER ARTICULO COMPLETO