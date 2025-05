Licencias: Renunció preventivamente el vicepresidente del Colegio Médico

El vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, presentó su renuncia al cargo ante una posible investigación en su contra por haber estado fuera del país mientras tenía una licencia médica.

A través de una carta, Mendoza explicó que "en octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada. El paso fue reabierto el día 31, y ese mismo día ingresé a Chile, cursando una enfermedad aguda".

"El 1 de noviembre, como era feriado, guardé reposo en mi casa y al día siguiente en el contexto de una atención, me indican una licencia médica desde el 31 de octubre. Por lo tanto, no me encontraba con licencia médica mientras estaba de vacaciones fuera del país. Se trata de una superposición de fechas que corresponderá aclarar en las instancias que correspondan", añadió.

Mendoza puntualizó que "consciente del momento que atraviesa nuestro colegio y la importancia de su rol, he optado por asumir mi defensa fuera del cargo, evitando que esta situación interfiera con el trabajo institucional y los desafíos que enfrentamos como gremio".