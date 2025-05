Pavez (UDI): PS, PC y la ANEF son "guaripolas" de la ineficiencia estatal

En medio del escándalo destapado por el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) responsabilizó en El Primer Café a los partidos Socialista y Comunista y a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de ser los "guaripolas" de la ineficiencia estatal.

"La pregunta sobre más Estado o menos Estado es un poquito falaz, porque da lo mismo si es grande o chico; lo importante es que el Estado actúe bien", dijo el abogado, antes de afirmar que "en la gestión pública hay abusos porque, primero, tenemos un estatuto de empleo público que lo que hace es fomentar la inamovilidad; es decir, que al funcionario usted no lo puede despedir si hace mal su pega, no lo puede echar si es que el resultado es ineficiente como cualquier trabajo".

"El Presidente de la República hace carne esto: no cambia a ningún ministro ni subsecretario aunque se manden puros condoros. Eso es un problema cultural que tiene amparo legal", fustigó Pavez.

El gremialista aseveró que para cambiar ese escenario "necesitamos que los sectores políticos de izquierda, que siempre han estado apoyando a la ANEF incondicionalmente, que siempre han tenido esta connivencia con la CUT, en esta lógica de lucha de clases entre trabajador vulnerable y vulnerado y empleador o jefe de servicio que abusa, ese esquema hay que cambiarlo en Chile y entender que aquí tienen que haber lógicas de mejor eficiencia".

En ese sentido, sugirió, por ejemplo, que la atención médica debería abrirse a la competencia, permitiendo que clínicas privadas sean subvencionadas, en lugar de depender exclusivamente del sistema estatal, ya que esto podría mejorar la calidad del servicio.

Sin embargo, advirtió que "hay una izquierda, cuya guaripola es el Partido Socialista, la ANEF y el Partido Comunista, diciendo 'no, los privados no pueden ganar plata con la salud'. Entonces, ¿saben qué más? Que la gente pobre sigue esperando nomás, pues... Ahí hay un problema de concepción que no tiene nada que ver con esta cuestión de los extremos, de que el Estado es un enemigo, eso no lo creo y no lo cree nadie en este panel, y tampoco que el Estado es la salvación del mundo".

Finalmente, Pavez emplazó a Gabriel Boric: "Yo lo que echo de menos acá es que el Presidente de la República se haga cargo de esto. ¿Por qué? Porque el Presidente de la República es el que administra el Estado. Estaba mirando el tuit del Presidente de la República y no hay ninguna mención a decir que él va a colaborar y va a instruir colaborar con la Contraloría. Esto no puede quedar en manos de la Contraloría. Aquí el Presidente tiene que ordenar a sus jefes de servicio colaborar para sustanciar 25.000 sumarios. No lo veo interesado, fíjese".

Vodanovic llamó a "no hacerle el juego a la derecha"

Por otro lado, Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, defendió en El Primer Café la importancia de los funcionarios públicos, llamando a no "hacerle el juego a la derecha" ni juzgar a todos los trabajadores por el actuar "injustificable" de un sector minoritario.

"So pretexto de personas que están haciendo un aprovechamiento de algo, no se puede juzgar a los miles de funcionarios públicos que trabajan eficientemente y a veces con bien pocos recursos por parte del Estado", señaló la dirigenta.

Requerida sobre la frase de Pavez acerca de los "guaripolas", la timonel socialista respondió: "Me dan ganas de contestarle otras cosas con la misma insolencia y pesadez al copanelista, pero no lo voy a hacer y voy a mantener el nivel de la conversación, porque creo que ser insolente es gratis. Dijiste que el PS eran los guaripolas. Yo creo que eso es un término ordinario. Pero, en fin, cada uno habla lo que quiere".

A renglón seguido, Vodanovic subrayó la importancia de un Estado que proteja los derechos y servicios básicos: "Lo que dice Max Pavez -que sería el guaripola de la privatización, a lo mejor- de privatizar todo no nos llevó a un mejor Estado, no nos llevó a un mejor país. La gente está aburrida de los abusos. La gente está aburrida de que haya salud de primera y segunda clase".

Asimismo, la líder PS resaltó la necesidad de recursos para servicios públicos, como la asistencia judicial, y criticó propuestas extremas, como la eliminación del Ministerio de la Mujer.

"Lo ideológico lo resolvió la dictadura hace 40 años y eliminó el Estado de Chile: privatizó todas las industrias, privatizó todo lo que se podía entregar a los privados partiendo por Soquimich, que se les entregó al yerno de Pinochet... El Estado en Chile es un Estado en que hay funcionarios públicos, pero el Estado no es un Estado grande, que esté involucrado en la economía; tenemos un Estado bastante ausente; es decir, pretender hacer de esto una discusión ideológica yo creo que sería más bien una cosa con poco fondo", planteó.