Suprema ordenó investigar a funcionarios judiciales que asistieron a casinos estando con licencia

El Pleno de la Corte Suprema instruyó al fiscal judicial del máximo tribunal que recopile antecedentes relativos a funcionarios judiciales que hayan acudido a casinos mientras cursaban licencias médicas, ampliando la investigación ya en curso por un posible mal uso de estos permisos.

El acta de la Suprema indica que la decisión responde al último reporte de la Contraloría, que cruzó datos con la Superintendencia de Casinos de Juegos, por el que justamente solicitó al fiscal judicial recabar casos de los últimos cinco años registrados en el ente controlador.

"Esto se suma a lo determinado el 23 de mayo pasado sobre viajes al extranjero con reposo médico, los que luego del primer catastro, en este momento son investigados por los fiscales judiciales de las respectivas Cortes del país", apunta el comunicado del Poder Judicial.

La ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, sostuvo: "Teniendo presente los antecedentes que son de público conocimiento, dados a conocer por la Contraloría General de la República en relación a funcionarios públicos que estando con descanso y licencia médica concurrieron a casinos de juego, el Pleno estimó necesario realizar un análisis".

"Recibida oportunamente esa información y haciendo el cruce necesario, deberá remitir aquellos antecedentes al Tribunal Pleno para su conocimiento y en lo que corresponda, disponer aquellas medidas que se estimen pertinentes", explicó la magistrada.