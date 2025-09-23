Síguenos:
Neuropediatra: No existe evidencia científica que valide la asociación entre autismo y paracetamol

Paula Arriagada, neuropediatra y cofundadora Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, conversó con Una Nueva Mañana tras la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una relación entre el consumo de paracetamol y el aumento de casos de autismo.

"La comunidad autista está muy preocupada por esta declaración", dijo la experta, añadiendo que no existe evidencia científica que valide la asociación que establece Trump.

Sobre el autismo, Arriagada dijo que debería existir una mayor preocupación sobre políticas de inclusión y que el calificar la situación como una "fiebre de autismo" es un acto de discriminación en contra de quienes tienen esta condición.

