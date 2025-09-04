ISP ordena retiro de cosmético para uñas por contener sustancia cancerígena

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó que un producto cosmético vendido en Chile será retirado del mercado tras detectar que contiene sustancias prohibidas por la Unión Europea debido a sus graves riesgos para la salud.

Se trata de los compuestos óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (DMTA), presentes en esmaltes y geles semipermanentes para uñas, y que la Comisión Europea detectó como cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR).

Tras la alerta europea, el ISP identificó que un cosmético chileno con registro sanitario vigente contiene alguna de estas sustancias, por lo que exigió su retiro inmediato del mercado y la modificación de su fórmula para reemplazar las sustancias riesgosas por otras seguras.

Desde el instituto aseguraron que próximamente darán a conocer el nombre del producto y los riesgos asociados a su uso.

Cabe destacar que estos compuestos pueden generar efectos severos e irreversibles, como alteraciones en el sistema hormonal, cáncer, infertilidad, obesidad, diabetes y trastornos del neurodesarrollo.