"Los tiempos no cuadraban": La explicación del Minsal por fallido traslado de hígado donado

La Coordinación Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud (Minsal) explicó este viernes los motivos que impidieron que se concretara con éxito el traslado de un trasplante desde el Biobío a la Región Metropolitana.

El incidente ocurrió ayer jueves, después de que una niña de cinco años falleció en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, y su familia decidió donar su hígado. Sin embargo, no hubo medio de transporte disponible para llevarlo inmediatamente a la capital.

Durante esta jornada, la cartera de salud respondió a los cuestionamientos que han surgido por este caso, subrayando los desafíos logísticos inherentes al sistema de trasplantes y la importancia crítica de la durabilidad de los órganos.

Minsal revisará "si es que hay algo corregible"

En detalle, el doctor José Luis Rojas, coordinador Nacional de Trasplante, explicó que la situación se debió a que "los tiempos eran muy acotados, teníamos que viajar desde Concepción a Santiago, que implica un tiempo de traslado aéreo corto, pero un tiempo de traslado terrestre muy largo para efectivamente generar el trasplante hepático".

Asimismo, afirmó que, aunque "nosotros tendríamos que revisar, bajo esta revisión y esta investigación, si es que hay algo corregible, dentro de los procesos que uno tiene hoy para responder a la disponibilidad y a la oferta aérea y de traslado, estamos dentro de los plazos y tiempos establecidos".

Aunque la Armada cuenta con capacidades aéreas en Talcahuano y está disponible para apoyar, el Ministerio de Salud no formalizó ninguna solicitud de aeronave para el traslado del órgano. (FOTO: ATON/Referencial)

"Por lo tanto, ahora (se debe analizar) cómo lo hacemos más eficientes y los tiempos más acotados", puntualizó Rojas.

También se precisó que el hígado no dura lo que dura el resto de los órganos habilitados para un trasplante, una limitación que impuso restricciones significativas en la logística del traslado, especialmente considerando la distancia entre Talcahuano y Santiago.

Pacientes beneficiados y sumario administrativo

En tanto, a través de un comunicado, el Minsal afirmó también que "la decisión tomada, si bien afectó un órgano, permitió que otros dos pacientes pudieran recibir en tiempo y forma órganos de la familia que había optado por donar".

En su explicación, la cartera afirmó también que, aunque "se evaluaron todas las alternativas (traslado terrestre, aviones comerciales, trasplante en un lugar más cercano), los tiempos no cuadraban para asegurar la viabilidad del órgano".

De todas maneras, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, instruyó un sumario administrativo para investigar el procedimiento de procuramiento de órganos en el recinto asistencial del Biobío.