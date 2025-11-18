En Una Nueva Mañana, el jefe del equipo de cirugía torácica de la Fundación Arturo López Pérez (FALP,) Juan Emilio Cheyre Forestier, comentó la importancia del ingreso a la cobertura GES de un tratamiento temprano para dejar de fumar dirigido a menores de 25 años, medida que busca reforzar la prevención y evitar el cáncer de pulmón, tras la detección de 4.300 casos por año.

El experto recordó que en el caso de las personas que llevan más de 15 años fumando, es necesario que se chequeen ante esta enfermedad, ya que en la mayoría de los casos es es asintomática y se revela sólo en su etapa avanzada.

