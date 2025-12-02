Chile emitió alerta epidemiológica ante aumento de casos de sarampión en Argentina

El Gobierno de Chile emitió una alerta epidemiológica respecto a la situación que enfrenta Argentina ante una caída en la tasa de vacunación y un aumento de casos de sarampión, con el fin de reforzar la vigilancia de la enfermedad altamente contagiosa en el país.

Argentina reportó el último mes una caída a niveles bajo el 50% de la vacunación de la población contra poliomielitis, drifteria y sarampión, cuando años atrás superaban el 90%.

Ante los antecedentes, la ministra vocera Camila Vallejo señaló este lunes que "hemos tenido y hemos presenciado aumento de los casos de sarampión en Argentina, y eso obviamente nos ha llevado a tomar acciones como Gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país".

"Una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas coberturas de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile", dijo Vallejo, acompañada de la ministra de Salud Ximena Aguilera.

Asimismo, hizo hincapié en no caer en campañas de desinformación y antivacunas que "se propagan lamentablemente incluso en otros países del norte, muy fuertemente de autoridades, incluso a nivel sanitaria, que llaman básicamente a no creer en la importancia de los efectos que tiene la vacuna".

Ante el aumento de casos de sarampión en Argentina, como @GobiernodeChile hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de una alerta epidemiológica para evitar que esta enfermedad llegue a nuestro país.



Además, hacemos un llamado a no caer en campañas de… pic.twitter.com/iFCdgSCKtA — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 1, 2025

"Incluso lisa y llanamente, son antivacunas que generan lamentablemente efecto en la salud pública, en la vida de las personas, y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece", sostuvo.

Situaciones como las de Argentina se han registrado en otros países como Canadá, donde más de 5.100 contagiados hicieron que el país dejara de ser libre de la enfermedad; Estados Unidos, que registra ese año 46 brotes y 1.798 casos, con dos niños fallecidos no vacunados en Texas y un adulto en Nuevo México. Se suman países como Bolivia, Perú y México.

Más de 30 casos de sarampión y siete muertos por coqueluche en Argentina

Argentina emitió una alerta epidemiológica el pasado 24 de noviembre, tras confirmar cuatro casos de sarampión de personas residentes en Uruguay que viajaron de Argentina desde Bolivia.

El Minsiterio de Salud trasandino hizo un llamado a la comunidad de verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema.

A junio de 2025 ya se han confirmado 35 casos de sarampión, en su mayoría relacionados a un caso importado identificado, en enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se extendió al Área Metropolitana de la ciudad.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una advertencia sobre el estado de las coberturas de vacunación infantil y adolescente en el país, detallando que se constata "un descenso sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación".

"Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva. Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto", dijo la doctora Alejandra Gaiano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP.

En esa línea, se detalló que, en 2024, ninguna de las vacunas analizadas por la SAP alcanzó la meta programática del 95% establecida pala inmunidad colectiva. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando entre 2015 y 2019 rondaba el 90%.

"Los datos son igual de preocupantes en otras franjas: la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones. Mientras que la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a los 11 años, fundamental para prevenir el contagio de coqueluche o tos convulsa, en lactantes menores, registró un retroceso del 82% al 54% en 2024, lo que refleja importantes desafíos en la captación del grupo adolescente", señalaron en el comunicado.

El país trasandino pasa por un brote de conqueluche con siete niños fallecidos.