Minsal: Grupos de riesgo no cumplen meta de vacunación y se prevé aumento de contagios tras vacaciones

Con el fin de las vacaciones de invierno y el inminente regreso a clases, el Ministerio de Salud alertó sobre un posible aumento en los contagios de virus respiratorios. A las bajas temperaturas y la mala calidad del aire se suma un preocupante rezago en la cobertura de vacunación, especialmente en niños y personas mayores de 60 años.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Minsal, señaló que el virus respiratorio sincicial (VRS) es actualmente el predominante, desplazando a la influenza que hasta hace poco lideraba la circulación viral.

"El VRS está afectando principalmente a niños entre uno y cuatro años, no a los menores de un año, lo que da cuenta del éxito de la campaña con el anticuerpo monoclonal nirsevimab en lactantes", explicó.

Respecto a la situación hospitalaria, Vilches detalló que "la ocupación de camas críticas alcanza un 94% en adultos y un 78% en pediatría, lo que demuestra que aún existen camas disponibles a nivel nacional".

El Minsal hizo un llamado urgente a las familias a vacunar a los niños contra la influenza, dado que la cobertura en menores de seis meses a cinco años sigue siendo inferior a lo esperado. "Aprovechar las vacaciones para vacunar permite que el cuerpo genere inmunidad antes del regreso a clases, cuando suele aumentar la circulación viral", enfatizó Vilches.

Además, advirtió que las personas mayores de 60 años también presentan una baja tasa de vacunación y son parte de la población con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves por influenza. Actualmente, la campaña de vacunación contra este virus alcanza un 75% de cobertura a nivel nacional, aunque los grupos más vulnerables están lejos de la meta.

Respecto al Covid-19, Vilches señaló que la circulación del virus es baja (solo el 0,3% de las muestras procesadas), pero recordó la importancia de seguir vacunándose. La cobertura general contra el Covid-19 en esta temporada es de apenas un 19,4%, siendo las personas con enfermedades crónicas el grupo con mayor adhesión.

Sobre la nueva variante "Nimbus", el epidemiólogo informó que aún no ha sido detectada en Chile, aunque se mantiene bajo vigilancia internacional por su alta transmisibilidad. "No se ha comprobado que cause cuadros más graves ni mayor letalidad, y las vacunas actuales ofrecen protección contra ella", dijo.

Los puntos de vacunación disponibles pueden ser consultados en diprece.minsal.cl, donde se puede buscar por región y comuna tanto en el sector público como privado.