Bellolio: La ultra no le hace bien a la política; Piñera siempre quiso ampliar hacia el centro

Este martes, ad portas del primer aniversario de la muerte de Sebastián Piñera, el exvocero de su segundo Gobierno y actual alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), abordó en El Diario de Cooperativa la polarización y posturas extremas en la política chilena, destacando que liderazgos de ultraderecha como Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano) fomentan una dinámica de competencia por ser más radicales que "no le hace bien a la institucionalidad política".

"El Presidente Piñera siempre optó por una lógica más bien de que Chile Vamos se agrandara hacia el centro y generara una gran coalición que pudiera dar estabilidad en la gobernanza", apuntó el otrora diputado.

El gremialista cuestionó que "cuando hay algunos que juegan a la diferenciación de manera permanente y no hay un contenido que efectivamente pueda (sustentarlo), y no solamente subirle el volumen o la estridencia, hay otros que después son más estridentes y suben más el volumen, pero esa dinámica yo creo que funciona bien en la política chica, corta, en el inmediato plazo, porque puede sacar muchos likes y salir en los medios, pero no funciona en la colaboración, que es lo que están pensando las personas".

En esa línea, el jefe comunal remarcó la importancia de buscar cooperación y acuerdos en lugar de conflicto, utilizando como ejemplo el reciente acuerdo en pensiones, que refleja "que la política funciona para solucionar las demandas urgentes de las personas".

"Quienes van por esa otra corriente, del 'que se vayan todos' o tratar de botar la democracia por la ultraizquierda o, por el otro lado, de la rimbombancia o la estridencia (de la ultraderecha), yo creo que no le hacen bien a la institucionalidad política", advirtió el exvocero de Piñera.

"Frente a un país que vive incertidumbres, Matthei ha sido capaz de poner certezas"

En Cooperativa, Bellolio relevó la figura de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional (RN), aunque reconoció que "son liderazgos obviamente diferentes" en comparación con el de Piñera, pero igualmente importantes.

"Yo creo que Evelyn Matthei ha sido una gran líder. Son personas obviamente muy distintas, porque el Presidente Piñera, la segunda vez sobre todo, ya había sido electo antes Presidente y eso significa una trayectoria, una experiencia, que es distinta", sostuvo el otrora ministro de Estado.

A su juicio, "Evelyn Matthei ha sido capaz de, frente a un país que vive en ciertas incertidumbres, poner ciertas certezas, y esas certezas tienen que ver con cómo se enfrenta la seguridad no solamente en el discurso sino que en la acción, la creación de empleo, la generación de mejores servicios tanto en salud como en educación y una gestión que sea toda prueba".

A renglón seguido, Bellolio remarcó la necesidad de una mayor unidad en la centro derecha y la importancia de establecer conversaciones antes de la primera vuelta presidencial de noviembre.

"Para mí, el ideal hubiese sido que nosotros hubiésemos tenido una gran primaria. Eso ya no ocurrió, pero para el mundo de la centro derecha lo que no podría ser razonable es que solamente se esperara hasta el día siguiente de la primera vuelta presidencial para sentarnos a conversar", planteó.

"Yo creo que es muy importante que eso se haga antes, con aquellos, por supuesto, que quieran, si nadie está obligado lo imposible. Así que en eso yo creo que Evelyn Matthei va a tener un gran trabajo ahora, en febrero, marzo y abril", agregó.

"De todas maneras, el Presidente Piñera está a la altura de tener un monumento"

Por otra parte, Bellolio defendió la posibilidad de que se erija una estatua de Piñera en las inmediaciones de La Moneda.

"El Presidente Piñera fue electo dos veces como Presidente de la República, con sus luces y sus sombras, obviamente como seres humanos, pero nadie podría decir que quienes tienen erigido un monumento en la Plaza de la Constitución o en la Plaza de la Ciudadanía no tienen luces y sombras. Sería absurdo", opinó el alcalde de Providencia.

Destacó, en ese sentido, el propósito simbólico de los espacios públicos en una democracia, que deben unir a la ciudadanía y reflejar la diversidad.

"Lo simbólico de los monumentos —afirmó— tiene que ver con lo público, con la entrega que ha tenido una persona hacia lo público, y, por supuesto, la evaluación es subjetiva, porque la hace la ciudadanía, no es que se mire como un currículum por parte de una inteligencia artificial, sino que hay un contexto de valoración por parte de la ciudadanía. En esa lógica, creo que, de todas maneras, el Presidente Piñera está a la altura de tener un monumento, dada su trayectoria pública dedicada al bienestar de las personas, no estando exento de controversias o de problemas, pero ¿quién podría no estarlo precisamente a cargo de un país?".

"No basta con ser electo, pero sí con haber contribuido a una trayectoria larga, como lo ha hecho el Presidente Piñera, y como me imagino también que se va a solicitar una vez más adelante. Tenemos otros expresidentes que también han entregado una vida completa al servicio público, el Presidente Lagos, el Presidente Frei, la propia Presidenta Bachelet", reflexionó Bellolio.