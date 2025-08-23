Alcaldes del sur exigen más seguridad para zonas rurales

Los alcaldes José Miguel Muñoz (Mulchén) y Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt), alertando sobre el aumento de los delitos violentos en zonas rurales del sur de Chile, solicitaron al Gobierno una estrategia de seguridad diferenciada que incluya fiscales especializados y una mayor presencia policial.

"El aumento del crimen en territorios rurales, donde la presencia policial es limitada, es una preocupación creciente. La falta de recursos y personal dificulta la labor de las fuerzas de seguridad en estas zonas, lo que lleva a un incremento de la delincuencia y la sensación de inseguridad entre los habitantes locales", advirtió Muñoz, que afirmó que solicitaron "medidas concretas ante la necesidad de una mayor atención y recursos destinados a mejorar la seguridad en las zonas rurales".

En tanto, su par Wainraihgt explicó que una de las medidas que se pide es "una fiscalía especial para los sectores rurales, la que podría contribuir a mejorar la respuesta de las autoridades frente a los delitos que afectan a estas comunidades", advirtiendo, de todas maneras, que no basta con la creación de nuevas instituciones si no se fortalecen simultáneamente las policías.