Clausuran cuatro casinos ilegales en el centro de Concepción

El municipio de Concepción realizó este jueves el tercer operativo en contra de casinos ilegales ubicados en pleno centro de la capital del Biobío.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dijo que "tenemos cuatro locales ya que han sido clausurados nuevamente. Esto es un comercio ilegal que se ha proliferado en el centro de Concepción y la idea es que nosotros vamos a ir clausurando, vamos a evitar que sigan los casinos ilegales con estas máquinas ilegales de casino en el centro de Concepción".

El jefe comunal advirtió que quien rompa los sellos de clausura, se arriesgan a ser perseguidos penalmente, porque hacer eso constituye un delito.