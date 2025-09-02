Síguenos:
Experto: El nivel de complejidad de la actividad delictual genera un desafío para la institucionalidad

Carlos Guajardo, director del Diplomado en Criminología de la Universidad Alberto Hurtado, conversó con Lo que Queda del Día sobre los cambios que ha experimentado la criminalidad en el país en los últimos años.

El experto planteó actualmente es más difícil lograr identificar a los autores de los homicidios, lo que aumenta la complejidad de la actividad delictual, situación que lleva a un desafío para la institucionalidad y el combate penal del crimen.

