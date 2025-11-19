Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.2°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Municipalidad de Santiago desalojó a personas en situación de calle

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Municipalidad de Santiago dio inicio este miércoles a un operativo de desalojo de personas en situación de calle, donde funcionarios se llevaron cartones, prendas, frazadas y cobertores de cama, sacos, bolsos y hasta un coche de guagua.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados