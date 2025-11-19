Municipalidad de Santiago desalojó a personas en situación de calle
La Municipalidad de Santiago dio inicio este miércoles a un operativo de desalojo de personas en situación de calle, donde funcionarios se llevaron cartones, prendas, frazadas y cobertores de cama, sacos, bolsos y hasta un coche de guagua.
