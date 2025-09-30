Chile sigue en sequía, pero el consumo humano está asegurado hasta el fin del verano

La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), presentó su último reporte sobre la situación hídrica del país, e indicó que la disponibilidad para consumo humano está asegurada hasta el fin del verano próximo.

El balance de la DGA detalla que el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 fue deficitario en cuanto a lluvias a nivel país, tanto respecto al 2024 como a los promedios históricos entre 1991 y 2020.

Por esta razón, gran parte de las regiones tiene déficit, con porcentajes que fluctúan entre el -6% y el -78%.

"Si bien cerramos agosto con déficit de lluvias y baja acumulación nival, la situación de los embalses es mejor que el año pasado. Esto nos permite afirmar que el abastecimiento de agua para el consumo humano está asegurado hasta marzo de 2026 en nuestro país", explicó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

Detalló que en el embalse El Yeso, principal reserva de agua de la Región Metropolitana, tiene un 84 por ciento de almacenamiento, y el embalse Los Aromos, que abastece Valparaíso, está al 100 por ciento de capacidad.

"Esta situación positiva se repite, con matices, en el resto de los embalses de nuestro país", afirmó López, pero reparó en que el caudal de los ríos esta primavera y verano "será inferior a los valores del año pasado, y sigue bajo los niveles históricos".

"Con eso, nuestro país sigue en una situación de sequía, ya por 16 años consecutivos, y eso nos obliga a extremar los cuidados y hacer un uso eficiente del agua", enfatizó la secretaria de Estado.

Fiscalizaciones

El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, señaló que para enfrentar el cambio climático y la escasez se han reforzado las fiscalizaciones, y entre enero y julio de 2025 se resolvieron 1.192 expedientes, de los que 434 terminaron en multas.

Además, se declararon áreas de prohibición y zonas de restricción durante este año, lo que permite proteger las fuentes de aguas, denegando la entrega de nuevos derechos de aprovechamiento o restringiendo la sobreexplotación a los acuíferos.

Igualmente, se avanza en la implementación de "la gestión integrada de recursos hídricos mediante el trabajo con las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en Cuencas".

Otro foco ha sido la licitación y rehabilitación de embalses, tranques y canales, detalló la directora de Obras Hidráulicas, Loreto Mery: "Tenemos 12 (proyectos) en desarrollo y esperamos concretar ofertas en el Embalse Zapallar, en Ñuble".

En cuanto a los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), explicó que se contemplan 100 nuevos sistemas de acuerdo al compromiso del gobierno, además de conservaciones, mejoramientos y ampliaciones de los que están bajo normativa MOP; mientras, de los cauces y drenajes urbanos, se ejecutan ocho colectores de aguas lluvias, ocho obras fluviales y de control aluvial, y se avanza en otros 7 planes maestros de aguas lluvias.

Pronóstico general

El balance también contempló el pronóstico de los caudales de deshielo en 19 cuencas del país, considerando las precipitaciones y nieves acumuladas hasta el 31 de agosto.

En referencia a la acumulación de nieve, se observaron montos menores al promedio histórico y a la temporada pasada. El déficit nival fue menor en las cuencas del Limarí, Aconcagua, Maule, Itata y Biobío, y más marcado en Elqui y Choapa.

Los caudales medios mensuales que se consideraron para el informe, presentaron una condición inferior respecto al año pasado. Es decir, por los ríos, entre las cuencas de las regiones de Atacama y Ñuble, escurren menos aguas que en agosto de 2024. El único superior fue la cuenca del Río Ñuble.

En cuanto a la proyección estacional para el último trimestre del 2025 (octubre-noviembre-diciembre), el meteorólogo Matías Pino, de la Dirección Meteorológica de Chile, detalló que la gran parte del país tiene un déficit de precipitaciones, a excepción de La Serena (9,7% y Balmaceda (7,4%) que presentan un leve superávit.

Asimismo, detalló este un trimestre tendrá lluvias bajo lo normal. Respecto a las temperaturas: entre Coquimbo y Biobío serán sobre lo normal, y entre Antofagasta y Atacama, y desde Los Lagos a Magallanes, tendrán valores normales.

Sobre la eficiencia de riego en el sector agrícola, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, destacó que "a fines de 2025, vamos a superar los 2.500 proyectos, beneficiando a más de 60 mil agricultoras y agricultores, por sobre los resultados de 2024, donde obtuvimos un récord en proyectos bonificados por la CNR".

"Esto ayuda a mejorar la eficiencia hídrica, a disminuir la pérdida de agua en los canales de riego, a mejorar la infraestructura para la distribución del recurso en los tranques de acumulación, y también en los predios con la implementación de modernos sistemas de tecnificación", enfatizó.