¿Por qué cortan el agua en seis comunas de Santiago este fin de semana?

Más de 120 mil clientes quedarán sin agua potable durante 36 horas, desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 9:00 del domingo, en Independencia (completa) y en sectores de Recoleta, Renca, Conchalí, Santiago y Providencia.

El corte se debe a trabajos para mover infraestructura esencial del proyecto del nuevo teleférico del Parque Metropolitano, que requiere trasladar el acueducto El Carmen, y así avanzar en la construcción de la estación Zoológico Nacional.

Aguas Andinas dispuso 62 estanques de abastecimiento alternativo y 30 camiones aljibe que recorrerán las zonas afectadas en este periodo. Además, 27 centros de salud ya coordinaron suministro de emergencia.

"Hacemos un llamado a las familias a juntar el agua necesaria para estas 36 horas en las que trabajaremos, para permitir entonces el traslado del acueducto El Carmen de Aguas Andinas y así también la construcción de esta nueva estación del teleférico de Santiago", señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas.

Por su parte, el seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, afirmó que se fiscalizarán "los lugares de trabajo que estarán disponibles justamente para estar abiertos durante esos días y en donde tiene que haber al menos 30 litros para los trabajadores y trabajadoras. Adicionalmente, si esos lugares además que se vendan alimentos, tiene que haber agua suficiente tanto para los clientes como para la elaboración y limpieza de insumos".

En tanto, el Parque Metropolitano funcionará con normalidad, pero este sábado el ingreso por Pío Nono sólo estará habilitado como vía de circulación, porque el funicular, al igual que el teleférico, permanecerá cerrado.

"El sector que vamos a tener cerrado es el sector de la cumbre, puesto que en ese espacio tampoco habrá disposición de agua potable. Respecto a teleférico, también cerrará sus puertas el día sábado", detalló la directora (s) del Parque Metropolitano, Andrea Medina.

Las familias pueden revisar el mapa de sectores afectados y la ubicación de estanques en el sitio web de Aguas Andinas, en la sección "Trabajos en la Ciudad".