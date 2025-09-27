Alcaldes del sur valoran puesta en marcha de la Ley "Chao Cables"

Los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz, y de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, expresaron su satisfacción por la reciente entrada en vigencia de la Ley "Chao Cables", que busca eliminar los cables en desuso de los postes de luz, lo que se denomina "chatarra aérea".

"Desde el inicio de nuestra gestión hemos llevado a cabo proyectos piloto como la instalación de postes sin cableado, lo que nos permitirá evaluar su eficacia para una futura proyección masiva en nuestra comuna", afirmó Muñoz, que dio enfatizó también la importancia de abordar la situación de las áreas rurales, en las que la implementación de esta norma puede presentar desafíos adicionales debido a limitaciones de infraestructura y recursos.

Por su parte, Wainraihgt afirmó que "esta ley debe ser un avance para todos los territorios sin excepción. Solo así podremos lograr su objetivo de ordenar el espacio público y garantizar la seguridad". El jefe comunal también compartió la exitosa experiencia de Puerto Montt, donde, gracias a la colaboración con empresas de telecomunicaciones, se han retirado más de ocho toneladas de cables en desuso de un polígono acotado del centro de la ciudad.