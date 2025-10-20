Corte de luz afectó a varias comunas de Santiago y complica el funcionamiento del Metro

Un corte de luz ocurrido esta tarde afectó a varias comunas de la Región Metropolitana, dejando a un total de 368.675 clientes sin suministro eléctrico.

De acuerdo al Coordinador Eléctrico, el hecho ocurrió a las 15:42 horas y afectó a las subestaciones eléctricas (SSEE) de Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La… pic.twitter.com/7CTPtzr6na — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) October 20, 2025

"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", explicaron.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) detalló que las comunas afectadas son Puente Alto, Santiago, Maipú, San Ramón, San Joaquín, Huechuraba, El Bosque, La Pintana, San José de Maipo, San Bernardo, Macul, Providencia, Colina, La Florida, La Granja, Ñuñoa y Pirque.

Por otro lado, el Coordinador Eléctrico informó la recuperación de SSEE Puente Alto, con la que se pudo normalizar el 100% de los consumos afectados.

ACTUALIZAMOS | Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 16:47 horas se recupera la S/E Puente Alto, lo que permite normalizar el 100% de los consumos afectados. pic.twitter.com/WJgF8kI8i3 — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) October 20, 2025

Producto del evento varios centros asistenciales han operado con equipo de respaldo; mientras, Carabineros informó el reforzamiento de patrullajes preventivos.

Por su parte, Enel señaló que la falla se produjo en la transmisión ajena a su distribuidora, y afectó a un total de 550.000 clientes sin luz, que en su mayoría la recuperaron. Sin embargo, al menos más de 110 mil continúan sin suministro.

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

Servicio de Línea 5 de Metro se encuentra normalizado

Metro informó que el servicio de Línea 5 de Metro ya se encuentra normalizado, luego de ser suspendido en siete estaciones por el corte de luz.

Las estaciones que se vieron afectadas fueron Plaza Maipú, Santiago Bueras, Del Sol, Monte Tabor, Las Parcelas, Laguna Sur y Barrancas.

Asimismo, la variación en la tensión eléctrica afectó el flujo de la Línea 4 y 4A, las que ya se encuentran normalizadas.

Red de Movilidad dispuso refuerzo del transporte público en la comunad de Pudahuel y Maipú, donde se ubican todas las estaciones de Metro suspendidas.

TransporteInforma hizo un llamado a conducir a "la defensiva" por la presencia de varios semáforos apagados, producto del corte de energía.