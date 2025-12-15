Falla de alta tensión provoca cortes de luz en Santiago, Providencia, Recoleta e Independencia

Cortes de energía eléctrica han afectado esta noche de lunes a varias comunas y a más de 57 mil clientes de Enel en la Región Metropolitana.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 22:00 horas las comunas más afectadas eran Santiago (con 19 mil 79 clientes sin luz), Providencia (20 mil 214) y Recoleta (13 mil 292).

Posteriormente se informó de 3.851 clientes sin luz en Independencia.

"Una falla de alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de una empresa ajena a Enel Distribución, afecta el suministro eléctrico de Enel Distribución en la comuna de Santiago", comunicó esta compañía.

"Se mantiene coordinación con la empresa de transmisión (Saesa) para recuperar el servicio de todos nuestros clientes a la brevedad posible", añadió la distribuidora, y señaló además que "la causa (del incidente) aún se encuentra en investigación".

La Delegación Presidencial Metropolitana complementó que el tiempo estimado para la reparación de la falla es de cuatro a cinco horas. Además, anunció una corrección en las cuentas de los clientes afectados.

Al cierre de esta jornada, los hogares sin suministro superan los 18.000 en total.

Rescate de personas atrapadas

Por otro lado, Bomberos ha encabezado varios operativos de rescate producto de esta interrupción: por ejemplo, el de una persona que quedó atrapada en un ascensor, entre el quinto y sexto piso de un edificio residencial.

Sin embargo, la Décima Compañía del Cuerpo de Santiago apuntó que no hubo riesgo alguno en este caso: "Llegando a la sala de máquinas, realizamos la bajada del ascensor hasta el piso cinco, y obtuvimos contacto con la persona, que ya ingresó a su departamento con total normalidad", relató.

La emergencia también dejó encerrados a trabajadores de un local comercial, "porque se cortó la luz, y como la cortina es eléctrica y justo habíamos cerrado, no podíamos salir", explicó una empleada.