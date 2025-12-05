Ministro García anuncia acciones ante datos incompletos en empresas transmisoras eléctricas

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se reunió este viernes con el gremio de las empresas transmisoras eléctricas para abordar el informe del Coordinador Eléctrico Nacional, que detectó "datos incompletos e información deficiente" de parte de estas firmas.

Tras el encuentro, el secretario de Estado informó que que "la Comisión Nacional de Energía va a hacer una primera estimación de sobrevaloración de activos con los datos que se hayan logrado acreditar", un proceso que ya fue informado a las empresas.

Además, se realizó una solicitud directa a las firmas involucradas: "Le solicitamos que aporten a la brevedad los antecedentes que permitan cuantificar la magnitud de los datos incompletos o insuficientes", puntualizó García.

El ministro reveló también que "se instruyeron las auditorías a las empresas que nos permitirán contar con información clara y confiable para completar las bases de datos y, de esta manera, dar certeza a los mecanismos de eficacia tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye".

Más temprano, como parte de los esfuerzos por fortalecer la gobernanza del sector, el titular de Energía ya había anunciado la constitución de un comité de expertos con el fin de "revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector eléctrico".

Por su parte, la Asociación de Transmisoras, a pesar de que no se hizo entrega del informe del Coordinador durante el encuentro, recibió el compromiso del Ministerio de Energía de "enviar a las empresas la información sobre las revisiones que estaría realizando".

Desde el gremio, se enfatizó la necesidad de contar con estos antecedentes, considerándolos "esencial para analizar la situación, determinar si existen inconsistencias y definir los pasos a seguir".