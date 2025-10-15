Pardow: Cambio metodológico permitirá bajas promedio de 2% en cuentas de luz

El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que el cambio metodológico planteado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) permitirá una rebaja del 2% en las cuentas de luz a partir de enero del 2026.

Luego que se conociera que por un error metodológico las cuentas fueron más altas de lo estipulado, Pardow dijo que la situación proviene de "algo que se venía haciendo desde 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% en las cuentas de la luz promedio nacional a partir de enero próximo".

"Es importante mencionar que se trata de un informe preliminar que está sujeto a las observaciones de las empresas en este periodo. El llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional", agregó.