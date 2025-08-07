Problemas en el Registro Civil: Atención de cédulas y pasaportes presenta "incidencias"

El Registro Civil e Identificación informó que la atención para obtener cédulas de identidad y pasaportes podría presentar "incidencias" a nivel nacional durante este jueves 7 de agosto.

A través de sus redes sociales, el organismo comunicó que el inconveniente se debe a "una actualización del sistema".

Para aquellos usuarios que tenían una hora agendada para hoy, el Registro Civil indicó que se les enviará un nuevo horario a su correo electrónico.

El resto de los servicios de la institución, según lo comunicado, están funcionando "con normalidad".

"Lamentamos los inconvenientes y agradecemos tu comprensión", concluyó el Registro Civil.