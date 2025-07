Javier Etcheberry lamentó su renuncia forzada al Servicio de Impuestos Internos, luego de que se conociera que no pagó contribuciones de una vivienda no regularizada por nueve años, y -en una conferencia de prensa de despedida- reconoció que no quería dejar el cargo.

"La verdad es que no quería irme, estaba muy contento trabajando acá. Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno, y el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión. Por lo tanto, me pidieron el cargo", dijo este lunes el exministro de Transportes y de Obras Públicas en Teatinos 120.

