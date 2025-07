Marcel y salida de Etcheberry del SII: "No hubo una mala intención, pero pudo hacer gestiones adicionales"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó este lunes las razones de la salida del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Javier Etcheberry y ratificó a la directora subrogante, Carolina Saravia, al mando de la entidad "hasta el fin de la actual administración".

Fue la noche del viernes en que el Ministerio de Hacienda informó que, por encargo del Presidente Boric, se solicitó la renuncia de Etcheberry luego de que se conociera que no pagó contribuciones de una vivienda no regularizada por al menos 9 años.

Tras una actividad de presentación del proyecto de ley Pro-pyme, el titular de Hacienda explicó su decisión de pedir la renuncia de Etcheberry: "La opinión que nos formamos es que si bien en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención, (sí) había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron".

En ese sentido, el secretario de Estado informó: "La decisión que tomamos respecto de la dirección del servicio es que Carolina Saravia siga como directora subrogante hasta el final del período de la actual administración".

Marcel explicó que la ley impide realizar concursos de Alta Dirección Pública "ocho meses antes de un cambio de Gobierno, salvo que se pida una autorización especial".

De esta manera, Saravia permanecerá al mando del SII desde el 31 de julio hasta el término del actual Gobierno.

Etcheberry se ausentó de seminario en el Congreso

Este lunes se esperaba la participación de Javier Etcheberry en un seminario tributario en el Congreso, a cargo de la Comisión de Hacienda del Senado y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, pero finalmente no acudió

La senadora Ximena Rincón (Demócratas), presidenta de la instancia, señaló que el seminario "se conversó con el exdirector del SII, Javier Etcheberry, y hoy nos ha comunicado que, por las razones por todos conocidas, él está hoy revisando todos los documentos y papeles para entregar el el cargo, porque ya a partir de mañana no está en funciones".

"Más allá de la noticia que afecta al director saliente, veo que esto es una oportunidad para que todos entiendan que tenemos un problema con el sistema", aseveró la legisladora.