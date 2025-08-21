Amenaza de tsunami para la Antártica Chilena tras fuerte sismo en el Mar de Drake

Un terremoto en el Mar de Drake activó una amenaza de tsunami para la Antártica Chilena.

El primer reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile indicó que la magnitud del movimiento fue de 7,6 y tuvo lugar a las 22:16 hora local (21:16 hora de Chile central).

Su epicentro se ubicó 259 kilómetros al noroeste de la Base Presidente Frei, la más grande que tiene el país en el continente helado, a una profundidad de 20 kilómetros.

Fuente: CSN

Momentos después del evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) estableció "Estado de Precaución" para el Territorio Antártico asociado a un posible tsunami menor. El resto del país se encuentra en estado "informativo".

La institución ordenó, en el Territorio Antártico, abandonar las zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó mensajería SAE.

De acuerdo al SHOA, el primer lugar al que podrían llegar olas es a la Base Prat, a eso de las 00:06 hora local (23:06 hora de Chile central), seguida por la Base O'Higgins a las 00:29 hora local (23:29 hora de Chile central).

🔴 ¡ATENCIÓN!#SHOA ha establecido Estado de Precaución para el territorio antártico.



En atención a lo anterior, #SENAPRED solicita abandonar zona de playa en #TerritorioAntártico.



Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED… pic.twitter.com/ywE42isgBV — SENAPRED (@Senapred) August 22, 2025

Gobernador de Magallanes llama a "mantener la calma"

En conversación con Cooperativa, el gobernador de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies, detalló que el sismo se produjo "extremadamente lejos" de Chile continental, a 1.200 kilómetros de Punta Arenas y a 600 de Puerto Williams, y enfatizó que la principal amenaza se cierne sobre las bases antárticas chilenas, como la Base Prat, Frei y O'Higgins, que se encuentran muy cerca de la costa.

"(Las bases chilenas) tienen puntos, de todas maneras, de sobrecota de tsunami, así que, en caso de ser necesario y tener la instrucción definitivamente de evacuar, tienen puntos de evacuación", destacó.

La autoridad explicó "en las bases hay dotaciones pequeñas. Particularmente en invierno, son dotaciones de mantención. Son aproximadamente 70 personas en base Frei, aproximadamente 15 a 20 personas en O'Higgins y en Prat también muy pocos: 15 personas".

Flies señaló que, si bien la amenaza de tsunami está acotada al territorio antártico, el protocolo del SHOA también llama a la precaución en la Región de Magallanes y en el resto del país, lo que significa "mantener la calma y estar atento a la información". Sin embargo, reiteró que la amenaza de tren de olas no representa un peligro para el Chile continental, y que cualquier indicación se daría con varias horas de antelación.

Flies también reveló que este es el tercer evento sísmico de gran magnitud en la zona durante el año, lo que calificó como "bastante llamativo". Explicó que la mayor detección de estos movimientos se debe al aumento de la capacidad tecnológica con sensores y sistemas satelitales más precisos.