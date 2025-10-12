Seguidilla de sismos se registra cerca del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo

Una seguidilla de sismos ha afectado durante la noche de este domingo a la Región de Coquimbo.

El sismo de mayor magnitud -4,9- se registró a las 22.28 horas, con epicentro ubicado 4 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge y con hipocentro a 34 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) lo calificó como un temblor "de mediana intensidad", al haber alcanzado los V grados Mercalli en la comuna de Punitaqui y IV en comunas como La Serena, Coquimbo, Vicuña y Ovalle.

Pocos minutos antes, el Centro Sismológico Nacional reportó otros dos sismos: uno de magnitud 4,4 registrado a las 22:11 horas a 2 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge; y otro 2,7 a las 22:23 a 8 kilómetros al oeste del mismo recinto natural.

Un cuarto sismo, de magnitud 2,6, se produjo 5 kilómetros al este del Parque Fray Jorge a las 22:44, seguido por uno de 2,5 (23:01) 2 kilómetros al este del mismo parque y otro de 3,2 (23:08) 6 km al este del recinto.