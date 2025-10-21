Sismo sacudió a la zona central del país

Un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona central del país, cuiya magnitud fue de 5,0.

De acuerdo con Sismología, el movimiento se originó a las 11:08 horas a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, en la Región de Valparaíso.

Hora Local: 2025/10/21 11:08:37, mag: 5.0, Lat: -32.38, Lon: -69.93, Prof: 126.8, Loc : 80.23 km al NE de Los Andes — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 21, 2025

Las intensidades en escala de Mercalli fueron los siguientes:

Región de Coquimbo

Salamanca III

Región de Valparaíso

San Felipe: IV

San Esteban: IV

Llayllay: IV

Puchuncaví: IV

Región Metropolitana

Quilicura: III

Santiago: III

Más información en instantes.