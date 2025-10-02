Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago11.4°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Sismos

Temblor se percibió en la zona central

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El movimiento telúrico ocurrió a 6 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge, ubicado en la comuna de Ovalle.

Temblor se percibió en la zona central
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un temblor se percibió a las 07:44 horas de este jueves en la Región de Coquimbo, percibiéndose en parte de la zona central.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que, preliminarmente, alcanzó los 5,4 Richter a 33 kilómetros de profundidad y a 6 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge, ubicado en la comuna de Ovalle.

Senapred informó la escala Mercalli del sismo:

Región de Coquimbo

  • Punitaqui: V
  • La Serena: IV
  • Salamanca: IV
  • Andacollo: IV
  • Paiguano: IV
  • Vicuña: IV
  • Coquimbo: IV
  • La Higuera: III
  • Combarbalá: III

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada