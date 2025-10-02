Temblor se percibió en la zona central

Un temblor se percibió a las 07:44 horas de este jueves en la Región de Coquimbo, percibiéndose en parte de la zona central.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que, preliminarmente, alcanzó los 5,4 Richter a 33 kilómetros de profundidad y a 6 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge, ubicado en la comuna de Ovalle.

Senapred informó la escala Mercalli del sismo:

Región de Coquimbo