El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, dijo a Lo Que Queda del Día que aunque la temperatura diurna descenderá levemente este jueves en comparación a la de hoy, la tendencia es clara: "Ya hay que comenzar a acostumbrarse a que las noches cada día se van a ir poniéndose más calurosas".

El experto indicó que las temperaturas mínimas también están al alza, proyectándose entre los 7 y 8 °C en los próximos días. Esta sensación térmica se percibe de forma más intensa al interior de los hogares y departamentos, ya que las estructuras han absorbido el calor del día, lo que hace que las madrugadas se sientan más calurosas que en el exterior.

LEER ARTICULO COMPLETO