Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.3°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

A acostumbrarse: Las noches se pondrán más calurosas, adelantó Meteorología

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Jp Valery, unsplash.com
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, dijo a Lo Que Queda del Día que aunque la temperatura diurna descenderá levemente este jueves en comparación a la de hoy, la tendencia es clara: "Ya hay que comenzar a acostumbrarse a que las noches cada día se van a ir poniéndose más calurosas".

El experto indicó que las temperaturas mínimas también están al alza, proyectándose entre los 7 y 8 °C en los próximos días. Esta sensación térmica se percibe de forma más intensa al interior de los hogares y departamentos, ya que las estructuras han absorbido el calor del día, lo que hace que las madrugadas se sientan más calurosas que en el exterior.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados