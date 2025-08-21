Síguenos:
A apretar los dientes: El frío en Santiago bordeará la mínima histórica

Publicado: | Fuente: Cooperativa
La zona central de Chile se encuentra bajo un sistema frontal con precipitaciones intensas, que está generando complicaciones adicionales con caídas de árboles y cortes de luz.

En Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, advirtió, sin embargo, que lo más significativo está aún por llegar: una masa de aire frío que ingresará durante la madrugada del viernes.

Adelantó el experto que este viernes "la temperatura mínima estará en torno a 2 o incluso 0 grados, aproximadamente, en algunos sectores, y la máxima no va a subir de 10, así que va a ser una jornada muy helada".

La situación se intensificará aún más el sábado: "La mínima va a ser de 3 grados bajo cero... La (medición) histórica para Quinta Normal, en agosto de 2017, fueron -3,4, así que es muy probable que estemos muy cercanos a ese valor nuevamente", advirtió el meteorólogo.

