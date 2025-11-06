El meteorólogo Arnaldo Zúñiga dijo a El Diario de Cooperativa que las precipitaciones previstas para este jueves se registrarán "de media tarde en adelante".

"Pensamos que las primeras gotas, por lo menos en el sector oriente de Santiago, serán posterior a las cuatro o cinco de la tarde, y ya después de las cinco, más hacia el sector poniente de la capital", detalló el experto de la Dirección Meteorológica de Chile.

"Recordemos que son chubascos, con nubes que precipitan más en un lugar, en otros lados menos", añadió el profesional, y resaltó que el fenómeno abarcará una parte importante de la zona central de Chile: desde el sur de la Región de Coquimbo hasta La Araucanía, acompañado por tormentas eléctricas en cordillera y precordillera.

