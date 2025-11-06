Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago12.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

¿A qué hora empieza la "November rain" de este jueves?

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga dijo a El Diario de Cooperativa que las precipitaciones previstas para este jueves se registrarán "de media tarde en adelante".

"Pensamos que las primeras gotas, por lo menos en el sector oriente de Santiago, serán posterior a las cuatro o cinco de la tarde, y ya después de las cinco, más hacia el sector poniente de la capital", detalló el experto de la Dirección Meteorológica de Chile.

"Recordemos que son chubascos, con nubes que precipitan más en un lugar, en otros lados menos", añadió el profesional, y resaltó que el fenómeno abarcará una parte importante de la zona central de Chile: desde el sur de la Región de Coquimbo hasta La Araucanía, acompañado por tormentas eléctricas en cordillera y precordillera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados