La zona central vive este jueves una jornada de marcada inestabilidad meteorológica, con la presencia de tormentas eléctricas y precipitaciones en diversas zonas del país.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el metrólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, detalló que, durante esta jornada, "chubascos en Santiago hemos tenido principalmente en Vitacura, durante la tarde estuvieron más intensos, y también algunas gotas en Quinta Normal y Providencia".

Se espera que la intensidad de las precipitaciones aumente hacia la tarde y noche, ya que la baja presión "está recién ingresando", con la mayor concentración de lluvia prevista "después de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente".

La probabilidad de tormenta eléctrica se mantiene alta debido a la "muy inestable" tropósfera.

