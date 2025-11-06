Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago16.6°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Advertencia meteorológica: Inestabilidad climática y riesgo de tormentas en la zona central

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La zona central vive este jueves una jornada de marcada inestabilidad meteorológica, con la presencia de tormentas eléctricas y precipitaciones en diversas zonas del país.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el metrólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, detalló que, durante esta jornada, "chubascos en Santiago hemos tenido principalmente en Vitacura, durante la tarde estuvieron más intensos, y también algunas gotas en Quinta Normal y Providencia".

Se espera que la intensidad de las precipitaciones aumente hacia la tarde y noche, ya que la baja presión "está recién ingresando", con la mayor concentración de lluvia prevista "después de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente".

La probabilidad de tormenta eléctrica se mantiene alta debido a la "muy inestable" tropósfera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados