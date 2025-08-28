El pronóstico del tiempo para este fin de semana en la zona central, especialmente en Santiago, estará marcado por una baja segregada en altura. Elio Bruford, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), explicó en Lo Que Queda del Día en Cooperativa que este fenómeno -que es distinto a la vaguada costera que provocó neblina y baja visibilidad en la capital durante la mañana de este jueves- provocará chubascos aislados en los valles. En las zonas precordilleranas y cordilleranas, los chubascos serán de aguanieve o incluso nieve.

El meteorólogo detalló que las precipitaciones, aunque débiles, serán de un mayor volumen que una simple llovizna y se presentará principalmente durante la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Además, destacó que la DMC emitió una alerta por vientos de 80 a 100 km/h en los sectores cordilleranos de las regiones de Antofagasta y Atacama, fenómeno que se extenderá durante todo el fin de semana.

