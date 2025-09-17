Alerta preventiva en La Araucanía por sistema frontal y posibles tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, debido al inminente ingreso de un nuevo sistema frontal a la zona.

Según informó la autoridad, se espera que las condiciones meteorológicas adversas se mantengan por un período de al menos dos días, afectando principalmente a los sectores de la precordillera y la costa de la región.

La directora subrogante de Senapred, Consuelo Saldivia, confirmó la medida, señalando que "en consideración a estos antecedentes basados en la información técnica, Senapred ha declarado alerta temprana preventiva regional por tormentas eléctricas a contar de esta fecha y hora, y hasta que las condiciones lo ameriten".

Recomendaciones a la ciudadanía

La autoridad emitió una serie de recomendaciones para que la población tome los resguardos necesarios durante el evento climático. Entre las principales medidas se encuentran:

Suspender juegos u otras actividades al aire libre.

Evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas, ya que podrían atraer descargas eléctricas.

Evitar nadar o ingresar a lagos o ríos mientras persistan las condiciones de riesgo.

Debido a la coincidencia de este evento con las festividades patrias, se ha hecho un llamado especial a las familias que planean disfrutar de las celebraciones para que mantengan y extremen las medidas preventivas.

Finalmente, desde la entidad se indicó que los diferentes comités comunales de emergencia ya se encuentran activados y en plena coordinación con Senapred para responder a cualquier eventualidad que pueda surgir a raíz de este sistema frontal.